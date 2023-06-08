Несколько взрывов прогремели в промзоне Луганска

Несколько взрывов прогремело в Луганске этим утром. По словам очевидцев, над промышленной зоной города поднимается чёрный дым. Предположительно, речь идёт о ракетном ударе: перед взрывом люди слышали характерный гул.

Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.