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Регион
Опубликовано 8 июня 2023, 07:24

Несколько взрывов прогремели в промзоне Луганска

Несколько взрывов прогремело в Луганске этим утром. По словам очевидцев, над промышленной зоной города поднимается чёрный дым. Предположительно, речь идёт о ракетном ударе: перед взрывом люди слышали характерный гул.

Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

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Ранее Лайф сообщал, что российские средства ПВО сбили два неопознанных украинских объекта в Белгородской области. Жители региона услышали взрывы примерно в пять утра. О пострадавших или разрушениях не сообщалось.

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Марина Калегина
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