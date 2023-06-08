Несколько взрывов прогремели в промзоне Луганска
Несколько взрывов прогремело в Луганске этим утром. По словам очевидцев, над промышленной зоной города поднимается чёрный дым. Предположительно, речь идёт о ракетном ударе: перед взрывом люди слышали характерный гул.
Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.
Ранее Лайф сообщал, что российские средства ПВО сбили два неопознанных украинских объекта в Белгородской области. Жители региона услышали взрывы примерно в пять утра. О пострадавших или разрушениях не сообщалось.
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