Регион

Уведомления отключены

8 июня, 07:24

Несколько взрывов прогремели в промзоне Луганска

Несколько взрывов прогремело в Луганске этим утром. По словам очевидцев, над промышленной зоной города поднимается чёрный дым. Предположительно, речь идёт о ракетном ударе: перед взрывом люди слышали характерный гул.

Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

В Луганске бывшие бойцы ВСУ посадили деревья в память о погибших детях Донбасса

В Луганске бывшие бойцы ВСУ посадили деревья в память о погибших детях Донбасса

Ранее Лайф сообщал, что российские средства ПВО сбили два неопознанных украинских объекта в Белгородской области. Жители региона услышали взрывы примерно в пять утра. О пострадавших или разрушениях не сообщалось.

Обложка ©

Telegram / Политика страны

Марина Калегина
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Происшествия
  • ЛНР

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров