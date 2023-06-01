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1 июня, 10:30

В Луганске бывшие бойцы ВСУ посадили деревья в память о погибших детях Донбасса

<p>Бывшие бойцы ВСУ высадили деревья в Луганске в память о детях – жертвах военных преступлений Украины. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/mash_donbass" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash на Донбассе</a></p>

Бывшие бойцы ВСУ высадили деревья в Луганске в память о детях – жертвах военных преступлений Украины. Фото © Telegram / Mash на Донбассе

Бывшие военнослужащие Вооружённых сил Украины высадили в Луганске деревья в память о погибших детях Донбасса. Об этом сообщает Mash на Донбассе.

Бывшие военные ВСУ высадили деревья в Луганске. Фото © Telegram / Mash на Донбассе

Бывшие военные ВСУ высадили деревья в Луганске. Фото © Telegram / Mash на Донбассе

Уточняется, что мероприятие состоялось 1 июня, в День защиты детей. Заключённые в качестве раскаяния посадили саженцы на аллее памяти детей – жертв военных преступлений Украины.

Православного журналиста Таксюра вывезли в Россию в рамках обмена с Украиной

Православного журналиста Таксюра вывезли в Россию в рамках обмена с Украиной

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подтвердила, что 25 мая ЧВК "Вагнер" провела обмен пленными с Украиной. Сколько бойцов вернулось на родину, не уточняется.

Илья Суриков
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