В Луганске бывшие бойцы ВСУ посадили деревья в память о погибших детях Донбасса

Бывшие военнослужащие Вооружённых сил Украины высадили в Луганске деревья в память о погибших детях Донбасса. Об этом сообщает Mash на Донбассе.

Бывшие военные ВСУ высадили деревья в Луганске. Фото © Telegram / Mash на Донбассе

Уточняется, что мероприятие состоялось 1 июня, в День защиты детей. Заключённые в качестве раскаяния посадили саженцы на аллее памяти детей – жертв военных преступлений Украины.