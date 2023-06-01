В Луганске бывшие бойцы ВСУ посадили деревья в память о погибших детях Донбасса
Бывшие бойцы ВСУ высадили деревья в Луганске в память о детях – жертвах военных преступлений Украины. Фото © Telegram / Mash на Донбассе
Бывшие военнослужащие Вооружённых сил Украины высадили в Луганске деревья в память о погибших детях Донбасса. Об этом сообщает Mash на Донбассе.
Бывшие военные ВСУ высадили деревья в Луганске. Фото © Telegram / Mash на Донбассе
Уточняется, что мероприятие состоялось 1 июня, в День защиты детей. Заключённые в качестве раскаяния посадили саженцы на аллее памяти детей – жертв военных преступлений Украины.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подтвердила, что 25 мая ЧВК "Вагнер" провела обмен пленными с Украиной. Сколько бойцов вернулось на родину, не уточняется.