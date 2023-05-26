Православного журналиста Таксюра вывезли в Россию в рамках обмена с Украиной

В Россию был вывезен киевский журналист, литератор и активный сторонник Украинской православной церкви Ян Таксюр. Это произошло в рамках обмена с Украиной.

Согласно сообщению, распространённому на сайте Союза православных журналистов (СПЖ), Таксюр был доставлен в Россию на следующий день после вынесения ему приговора по статье о госизмене.

"Шевченковский суд Киева приговорил писателя к 12 годам лишения свободы", — сообщили представители СПЖ.

Таксюр много раз выступал в СМИ Украины, поддерживая каноническую УПЦ, а также критикуя действия представителей раскольнической Православной церкви Украины и Константинопольского патриархата. Он публично высказывал убеждение, что уголовное дело против него было заведено за инакомыслие.

Журналиста поместили в киевский СИЗО 10 марта. Его жена попросила оказать ему необходимую помощь, так как Таксюр чувствовал себя плохо после перенесённой операции, связанной с онкологией. 13 августа его выпустили под залог.