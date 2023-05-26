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26 мая, 01:24

Православного журналиста Таксюра вывезли в Россию в рамках обмена с Украиной

Союз православных журналистов: Яна Таксюра вывезли в Россию в рамках обмена

<p>Журналист и литератор Ян Таксюр. Обложка © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%8E%D1%80,_%D0%AF%D0%BD_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%AF%D0%BD_%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%8E%D1%80.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сыва Лариса Николаевна</a></p>

Журналист и литератор Ян Таксюр. Обложка © Wikipedia / Сыва Лариса Николаевна

В Россию был вывезен киевский журналист, литератор и активный сторонник Украинской православной церкви Ян Таксюр. Это произошло в рамках обмена с Украиной.

Согласно сообщению, распространённому на сайте Союза православных журналистов (СПЖ), Таксюр был доставлен в Россию на следующий день после вынесения ему приговора по статье о госизмене.

"Шевченковский суд Киева приговорил писателя к 12 годам лишения свободы", — сообщили представители СПЖ.

Таксюр много раз выступал в СМИ Украины, поддерживая каноническую УПЦ, а также критикуя действия представителей раскольнической Православной церкви Украины и Константинопольского патриархата. Он публично высказывал убеждение, что уголовное дело против него было заведено за инакомыслие.

Журналиста поместили в киевский СИЗО 10 марта. Его жена попросила оказать ему необходимую помощь, так как Таксюр чувствовал себя плохо после перенесённой операции, связанной с онкологией. 13 августа его выпустили под залог.

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Анатолий Симоненко
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