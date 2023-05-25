Москалькова: ЧВК "Вагнер" провела обмен пленными с Украиной

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подтвердила, что 25 мая ЧВК "Вагнер" провела обмен пленными с Украиной. Сколько бойцов вернулось на родину, не уточняется.

"Сегодня ЧВК "Вагнер" провела обмен пленными. Поздравляем наших ребят с возвращением на родину", — написала она в телеграм-канале, пожелав бойцам и членам их семей всего наилучшего.