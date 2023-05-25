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Опубликовано 25 мая 2023, 15:35
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Москалькова: ЧВК "Вагнер" провела обмен пленными с Украиной

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подтвердила, что 25 мая ЧВК "Вагнер" провела обмен пленными с Украиной. Сколько бойцов вернулось на родину, не уточняется.

"Сегодня ЧВК "Вагнер" провела обмен пленными. Поздравляем наших ребят с возвращением на родину", написала она в телеграм-канале, пожелав бойцам и членам их семей всего наилучшего.

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В последний раз об обмене российская сторона сообщала 6 мая. Тогда домой из украинского плена вернули трёх российских лётчиков. А 26 апреля Минобороны РФ обменяло 40 военных.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Александра Вишнякова
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