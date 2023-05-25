Москалькова: ЧВК "Вагнер" провела обмен пленными с Украиной
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подтвердила, что 25 мая ЧВК "Вагнер" провела обмен пленными с Украиной. Сколько бойцов вернулось на родину, не уточняется.
"Сегодня ЧВК "Вагнер" провела обмен пленными. Поздравляем наших ребят с возвращением на родину", — написала она в телеграм-канале, пожелав бойцам и членам их семей всего наилучшего.
В последний раз об обмене российская сторона сообщала 6 мая. Тогда домой из украинского плена вернули трёх российских лётчиков. А 26 апреля Минобороны РФ обменяло 40 военных.
ТАСС / Валентин Спринчак