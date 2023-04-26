Москалькова: Четырёх раненых бойцов ВСУ отдали Киеву сверх обмена "40 на 40"

Четверо пленных бойцов ВСУ были возвращены Киеву сверх проговорённой ранее нормы обмена "40 на 40", сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Дело в том, что те были тяжело ранены, поэтому российская сторона решила прибегнуть к принципам гуманности.