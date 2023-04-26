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Регион
Опубликовано 26 апреля 2023, 15:22
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Москалькова: Четырёх раненых бойцов ВСУ отдали Киеву сверх обмена "40 на 40"

Четверо пленных бойцов ВСУ были возвращены Киеву сверх проговорённой ранее нормы обмена "40 на 40", сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Дело в том, что те были тяжело ранены, поэтому российская сторона решила прибегнуть к принципам гуманности.

"Сегодня на родину из плена вернулось ещё 40 наших ребят! А четырёх тяжело раненных военнослужащих ВСУ Минобороны России, руководствуясь принципом гуманности, вернуло сверх обмена "40 на 40", — написала омбудсмен в телеграм-канале.

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А ранее Москалькова рассказала, что Киев отказался забирать 70 своих военных в рамках обмена. О последнем на данный момент обмене пленными сообщалось 7 марта. Изначально стороны договорились о схеме "160 на 160", но затем Киев согласился обменять только 90 военных. Позже Москалькова сообщила о судьбе 70 украинских пленных, которых отказался менять Киев.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Наталья Исакова
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