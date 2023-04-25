МИД России ответил на заявления Киева про обмен "всех на всех"

Власти России делают всё для того, чтобы попавшие в украинский плен бойцы вернулись домой. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Хочу сказать только одно. Мы, конечно, делаем максимум для того, чтобы наши люди, наши бойцы, наши соотечественники вернулись домой", — сказал замминистра, комментируя по просьбе журналистов слова главы военной разведки Украины Кирилла Буданова.