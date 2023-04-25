МИД России ответил на заявления Киева про обмен "всех на всех"
Рябков: Россия делает всё для возвращения бойцов из плена на Украине
Власти России делают всё для того, чтобы попавшие в украинский плен бойцы вернулись домой. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Хочу сказать только одно. Мы, конечно, делаем максимум для того, чтобы наши люди, наши бойцы, наши соотечественники вернулись домой", — сказал замминистра, комментируя по просьбе журналистов слова главы военной разведки Украины Кирилла Буданова.
Ранее Буданов в интервью агентству "РБК-Украина" заявил, что власти России и Украины якобы ведут переговоры о возможности масштабного обмена пленными по формуле "всех на всех". По его словам, якобы стороны приближаются к проведению такого обмена.
Напомним, в начале марта российский омбудсмен рассказала, что Киев отказался забирать 70 своих военных в рамках обмена. О последнем на данный момент обмене пленными сообщалось 7 марта. Изначально стороны договорились о схеме "160 на 160", но затем Киев согласился обменять только 90 военных. Позже Москалькова сообщила о судьбе 70 украинских пленных, которых отказался менять Киев.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ