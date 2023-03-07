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Опубликовано 7 марта 2023, 21:26

Москалькова: Киев согласился обменять 90 военных вместо ранее условленных 160

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила сожаление по поводу того, что Украина поменяла условия обмена военнослужащими. Омбудсмен уточнила, что ранее была достигнута договорённость на обмен по схеме "160 на 160", а в итоге Киев согласился лишь на 90 военных.

"К сожалению, вместо ранее достигнутой договорённости 160 на 160, украинская сторона согласилась обменять лишь 90 человек", — написала Москалькова в телеграм-канале.

Омбудсмен также подчеркнула, что процесс переговоров по обмену военнопленных продолжается, и добавила, что российская сторона "борется за каждого нашего парня".

Пасечник сообщил о возвращении из плена 44 военных ЛНР
Пасечник сообщил о возвращении из плена 44 военных ЛНР

Как писал Лайф ранее, депутат Саралиев опубликовал видео с российскими военными, вернувшимися из украинского плена. На видео попал трогательный разговор российского военного, вернувшегося на родину.

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Кадр из видео © Telegram-канал / Шамсаил Саралиев

Арина Родионова
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