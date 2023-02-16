Пасечник сообщил о возвращении из плена 44 военных ЛНР

В ходе последнего обмена пленными России удалось вернуть в том числе 44 уроженца Луганской Народной Республики. Об это сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

"В результате тяжёлого переговорного процесса из украинских застенков освобождён ещё 101 военнослужащий, 44 из них — луганчане, наши земляки", — написал он в телеграм-канале.