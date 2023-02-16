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16 февраля, 19:35

Пасечник сообщил о возвращении из плена 44 военных ЛНР

В ходе последнего обмена пленными России удалось вернуть в том числе 44 уроженца Луганской Народной Республики. Об это сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

"В результате тяжёлого переговорного процесса из украинских застенков освобождён ещё 101 военнослужащий, 44 из них — луганчане, наши земляки", — написал он в телеграм-канале.

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По словам Пасечника, военнослужащие поедут домой сразу после получения психологической и медицинской помощи.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 16 февраля в результате переговоров 101 российский военнослужащий вернулся на родину из украинского плена, где им грозила смертельная опасность. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев показал видео возвращения солдат на родину.

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Обложка ©

t.me / Шамсаил Саралиев

Иван Косицын
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