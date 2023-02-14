Омбудсмен ЛНР рассказала, что Украина впервые вернула пленных без следов пыток

Бойцы ЛНР впервые вернулись из украинского плена без следов пыток и истязаний. Об этом рассказала РИА "Новости" омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова.

"Их не били, но хочу отметить — за 10-й и 11-й по счёту обмен это первые военнопленные, которые не рассказали о чудовищных пытках и истязаниях, которым они подвергались. <…> Может быть, это случайность, может быть, извлекли урок [украинская сторона]. Неважно, искренне это было сделано или чтобы потом люди не рассказывали на камеру, а медики не подтвердили документально [факты пыток]", — пояснила она.

По её словам, освобождённые военные рассказали, что подвергались психологическому давлению в плену на Украине. Так, многим из них внушалось, что Россия их бросит, а обменивать будут только российских военнослужащих.

"Они, видимо, знали заранее и готовили обменный фонд. Поэтому, чтобы не было разговоров потом, не били. Морально — да, давили. Говорили, что россияне попадут на обмен, а мы — нет. От нас, мол, откажутся. Избивать не избивали, но "принимали" [брали в плен] жёстко", — поделился боец ЛНР Андрей, находившийся в плену с сентября прошлого года.