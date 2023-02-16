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Регион
Опубликовано 16 февраля 2023, 12:43
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ООН ответила на жалобу России об обращении Киева с пленными

Омбудсмен Москалькова: Верховный комиссар ООН ответил на жалобу об отношении Киева к военнопленным

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, которая в январе жаловалась в международные правозащитные организации на беспрецедентные случаи насилия и вымогательства денег с российских военнопленных, получила ответ из Женевы — от Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. Об этом рассказала сама Москалькова в своём телеграм-канале в четверг.

Правозащитница не процитировала ответ ООН и не сообщила, какие меры примет организация в ответ на выявленные факты вымогательства и пыток, но вместе с тем указала на важность самого наличия диалога с этой международной правозащитной структурой. Со слов Москальковой, в ответе ООН содержалась "готовность подключиться к решению данной проблемы".

"Наша общая цель — не допустить любого акта применения насилия и преступных действий против российских военнопленных и их родственников", — подчеркнула омбудсмен.

Москалькова получила жуткие кадры с пытками российских пленных
Москалькова получила жуткие кадры с пытками российских пленных

Ранее Лайф писал, что Следственный комитет России проверит видео с пытками наших военных в украинском плену. На кадрах, которые появились в распоряжении омбудсмена Татьяны Москальковой, неизвестные издеваются над солдатами, угрожая им убийством, если не получат выкуп.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Марина Калегина
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