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Опубликовано 16 февраля 2023, 15:36
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В РФ из украинского плена вернули 101 российского военного

В результате переговоров 101 российский военнослужащий вернулся на родину из украинского плена. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"16 февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращён 101 российский военнослужащий, в плену им грозила смертельная опасность", рассказали в ведомстве.

Освобождённых доставят в Москву на лечение и реабилитацию.

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Предыдущий обмен военнопленными между Москвой и Киевом состоялся 4 февраля. Тогда в РФ вернулось 63 человека. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев показал видео возвращения солдат на родину.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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