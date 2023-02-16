В РФ из украинского плена вернули 101 российского военного

В результате переговоров 101 российский военнослужащий вернулся на родину из украинского плена. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"16 февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращён 101 российский военнослужащий, в плену им грозила смертельная опасность", — рассказали в ведомстве.