В РФ из украинского плена вернули 101 российского военного
В результате переговоров 101 российский военнослужащий вернулся на родину из украинского плена. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"16 февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращён 101 российский военнослужащий, в плену им грозила смертельная опасность", — рассказали в ведомстве.
Освобождённых доставят в Москву на лечение и реабилитацию.
Предыдущий обмен военнопленными между Москвой и Киевом состоялся 4 февраля. Тогда в РФ вернулось 63 человека. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев показал видео возвращения солдат на родину.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ