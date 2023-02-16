ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 февраля 2023, 16:35
4831

Появилось видео возвращения 101 российского военного из украинского плена

Депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев показал видео сегодняшнего возвращения 101 военнослужащего ВС России из украинского плена.

Российские военные возвращаются из украинского плена. Видео © t.me / Шамсаил Саралиев

"Впереди у наших бойцов волнительная встреча с родными, которые ждут своих мужей, сыновей, отцов, братьев — истинных героев. Они сражались за Родину. И этим всё сказано", — написал он в телеграм-канале.

На кадрах российские бойцы благодарят всех, кто участвовал в переговорном процессе по их возвращению. Затем они рассаживаются в автобусах, теперь их ждёт период восстановления и встреча с близкими.

В ОБСЕ показали шокирующее видео казни российских военнопленных
В ОБСЕ показали шокирующее видео казни российских военнопленных

Напомним, сегодня с Украины возвращён 101 российский военнослужащий, в плену им грозила смертельная опасность. Освобождённых доставят в Москву на лечение и реабилитацию.

BannerImage

t.me / Шамсаил Саралиев

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Госдума
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar