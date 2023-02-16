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16 февраля, 16:35

Появилось видео возвращения 101 российского военного из украинского плена

Депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев показал видео сегодняшнего возвращения 101 военнослужащего ВС России из украинского плена.

Российские военные возвращаются из украинского плена. Видео © t.me / Шамсаил Саралиев

"Впереди у наших бойцов волнительная встреча с родными, которые ждут своих мужей, сыновей, отцов, братьев — истинных героев. Они сражались за Родину. И этим всё сказано", — написал он в телеграм-канале.

На кадрах российские бойцы благодарят всех, кто участвовал в переговорном процессе по их возвращению. Затем они рассаживаются в автобусах, теперь их ждёт период восстановления и встреча с близкими.

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Напомним, сегодня с Украины возвращён 101 российский военнослужащий, в плену им грозила смертельная опасность. Освобождённых доставят в Москву на лечение и реабилитацию.

Обложка ©

t.me / Шамсаил Саралиев

Татьяна Миссуми
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