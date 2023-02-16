Появилось видео возвращения 101 российского военного из украинского плена
Депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев показал видео сегодняшнего возвращения 101 военнослужащего ВС России из украинского плена.
Российские военные возвращаются из украинского плена. Видео © t.me / Шамсаил Саралиев
"Впереди у наших бойцов волнительная встреча с родными, которые ждут своих мужей, сыновей, отцов, братьев — истинных героев. Они сражались за Родину. И этим всё сказано", — написал он в телеграм-канале.
На кадрах российские бойцы благодарят всех, кто участвовал в переговорном процессе по их возвращению. Затем они рассаживаются в автобусах, теперь их ждёт период восстановления и встреча с близкими.
Напомним, сегодня с Украины возвращён 101 российский военнослужащий, в плену им грозила смертельная опасность. Освобождённых доставят в Москву на лечение и реабилитацию.
t.me / Шамсаил Саралиев