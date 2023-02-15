В ОБСЕ показали шокирующее видео казни российских военнопленных

Вина за очередной расстрел украинскими военнослужащими российских пленных в значительной мере лежит на кураторах Киева, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. В ходе пленарного заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности он продемонстрировал недавно появившиеся кадры казни.

"Очередной расстрел российских пленных в значительной мере лежит на совести западных кураторов Украины, которые создали этот нацистский режим, вырастили поколение украинцев, одержимых идеей ненависти и национального превосходства. Покрывая молчанием их преступления, они делают такие убийства возможными. В свою очередь не оставим их безнаказанными", — сказал он.

Дипломат напомнил, что ООН подтвердила подлинность последней появившейся в Сети такой видеозаписи и выразила министру обороны Украины Алексею Резникову свою обеспокоенность. "Но услышат ли призыв Всемирной организации в Киеве?", — добавил он.