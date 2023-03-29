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Регион
Опубликовано 29 марта 2023, 09:35
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Стала известна судьба 70 украинских пленных, которых отказался менять Киев

Омбудсмен Москалькова: Киев заберёт 70 украинских пленных, которых ранее отказался обменивать

Украинские военнопленные, которых Киев ранее не хотел обменивать, будут возвращены на родину. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"В недавнее время я получила от уполномоченного по правам человека (омбудсмен Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец. — Прим. Лайфа) заверение, что они будут включены в списки, возвращены на родину к себе", — приводит слова Москальковой РИА "Новости".

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Напомним, ранее омбудсмен рассказала, что Киев отказался забирать 70 своих военных в рамках обмена с российской стороной. Их имена Москалькова опубликовала в своём телеграм-канале. О последнем на данный момент обмене пленными сообщалось 7 марта. Изначально стороны договорились о схеме "160 на 160", но затем Киев согласился обменять только 90 военных.

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ТАСС / Карина Сапунова

Никита Никонов
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