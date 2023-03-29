Стала известна судьба 70 украинских пленных, которых отказался менять Киев

Украинские военнопленные, которых Киев ранее не хотел обменивать, будут возвращены на родину. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"В недавнее время я получила от уполномоченного по правам человека (омбудсмен Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец. — Прим. Лайфа) заверение, что они будут включены в списки, возвращены на родину к себе", — приводит слова Москальковой РИА "Новости".