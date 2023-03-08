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Опубликовано 8 марта 2023, 16:11
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Москалькова назвала имена 70 бойцов Украины, которых Киев отказался забирать в рамках обмена

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала имена 70 украинских военнослужащих, которых Киев отказался забирать в рамках обмена с российской стороной. Сведения о солдатах она опубликовала в телеграм-канале.

"В продолжение моего вчерашнего комментария об обмене. Вот список 70 солдат, которых украинская сторона не захотела обменять на наших ребят. Как говорится, делайте выводы", — написала она, после чего оставила сообщение с именами украинских военных.

В ВС РФ сообщили о взятии в плен большого числа украинских военных за последние дни
В ВС РФ сообщили о взятии в плен большого числа украинских военных за последние дни

Ранее Москалькова заявила, что Украина согласилась обменять 90 военных вместо ранее условленных 160. Она также подчеркнула, что российская сторона "борется за каждого нашего парня".

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ТАСС / Сергей Карпухин

Никита Осипов
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