Москалькова назвала имена 70 бойцов Украины, которых Киев отказался забирать в рамках обмена
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала имена 70 украинских военнослужащих, которых Киев отказался забирать в рамках обмена с российской стороной. Сведения о солдатах она опубликовала в телеграм-канале.
"В продолжение моего вчерашнего комментария об обмене. Вот список 70 солдат, которых украинская сторона не захотела обменять на наших ребят. Как говорится, делайте выводы", — написала она, после чего оставила сообщение с именами украинских военных.
Ранее Москалькова заявила, что Украина согласилась обменять 90 военных вместо ранее условленных 160. Она также подчеркнула, что российская сторона "борется за каждого нашего парня".
ТАСС / Сергей Карпухин