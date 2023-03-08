Москалькова назвала имена 70 бойцов Украины, которых Киев отказался забирать в рамках обмена

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала имена 70 украинских военнослужащих, которых Киев отказался забирать в рамках обмена с российской стороной. Сведения о солдатах она опубликовала в телеграм-канале.

"В продолжение моего вчерашнего комментария об обмене. Вот список 70 солдат, которых украинская сторона не захотела обменять на наших ребят. Как говорится, делайте выводы", — написала она, после чего оставила сообщение с именами украинских военных.