Москалькова подтвердила передачу Украиной пятерых тяжелораненых российских военных

Украинская сторона передала России пятерых тяжелораненых российских военных, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Подтверждаю, что такое событие произошло. Действительно, пять тяжелораненых российских военнослужащих были переданы, и очень важно, чтобы этот процесс продолжался — процесс репатриации", — сообщила омбудсмен.

Ранее украинские власти сообщили, что "без всяких условий" передали РФ всех тяжелораненых пленных, которых можно было транспортировать. Точное число переданных бойцов в Киеве не уточняли.