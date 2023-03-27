ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 марта 2023, 14:40
5760

Москалькова подтвердила передачу Украиной пятерых тяжелораненых российских военных

Украинская сторона передала России пятерых тяжелораненых российских военных, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Подтверждаю, что такое событие произошло. Действительно, пять тяжелораненых российских военнослужащих были переданы, и очень важно, чтобы этот процесс продолжался — процесс репатриации", — сообщила омбудсмен.

Ранее украинские власти сообщили, что "без всяких условий" передали РФ всех тяжелораненых пленных, которых можно было транспортировать. Точное число переданных бойцов в Киеве не уточняли.

Москалькова назвала имена 70 бойцов Украины, которых Киев отказался забирать в рамках обмена
Москалькова назвала имена 70 бойцов Украины, которых Киев отказался забирать в рамках обмена

А в начале марта Москалькова заявила, что Украина согласилась обменять 90 военных вместо ранее условленных 160. Она также подчеркнула, что российская сторона "борется за каждого нашего парня".

BannerImage

ТАСС / Сергей Мальгавко

Наталья Исакова
  • Новости
  • Татьяна Москалькова
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar