КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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26 апреля, 13:31

Из украинского плена вернулось 40 российских военных

Сорок российских военных вернулись на родину из украинского плена. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"26 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращено 40 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — говорится в сообщении ведомства.

Военных доставят в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

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Напомним, что предыдущий обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 10 апреля. Тогда 106 российских военнослужащих вернулись на родину.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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