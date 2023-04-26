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Регион
Опубликовано 26 апреля 2023, 13:31
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Из украинского плена вернулись 40 российских военных

Сорок российских военных вернулись на родину из украинского плена. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"26 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращено 40 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — говорится в сообщении ведомства.

Военных доставят в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

Группа украинских военных сдалась в плен четырём бойцам ЧВК "Вагнер" в Артёмовске
Группа украинских военных сдалась в плен четырём бойцам ЧВК "Вагнер" в Артёмовске

Напомним, что предыдущий обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 10 апреля. Тогда 106 российских военнослужащих вернулись на родину.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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