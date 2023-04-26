Из украинского плена вернулись 40 российских военных
Сорок российских военных вернулись на родину из украинского плена. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"26 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращено 40 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — говорится в сообщении ведомства.
Военных доставят в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.
Напомним, что предыдущий обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 10 апреля. Тогда 106 российских военнослужащих вернулись на родину.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ