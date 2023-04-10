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Регион
Опубликовано 10 апреля 2023, 13:18
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106 российских военных вернулись из украинского плена на родину

106 российских военнослужащих вернулись из украинского плена на родину. Всем им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"10 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — рассказали в ведомстве.

Освобождённых военных доставят в Москву для лечения и реабилитации.

На видео попал трогательный разговор российского военного, вернувшегося на родину
На видео попал трогательный разговор российского военного, вернувшегося на родину

Напомним, в прошлый раз обмен состоялся 7 марта. Изначально речь шла о схеме "160 на 160", но позже Киев изменил позицию и согласился обменять только 90 военных. Позже украинская сторона заверила, что 70 военнослужащих ВСУ, которых Киев ранее не пожелал обменять, всё же будут возвращены на родину.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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