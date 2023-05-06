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6 мая, 12:09

Минобороны: Трое лётчиков РФ возвращены на родину из украинского плена

Трое российских лётчиков вернулись в Россию из украинского плена. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

"В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены трое российских военнослужащих — лётчиков ВКС России, которым в плену грозила смертельная опасность", говорится в сообщении.

В настоящий момент всем лётчикам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Освобождённых доставят на самолётах военно-транспортной авиации ВКС РФ в медучреждения оборонного ведомства для лечения и реабилитации.

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Ранее из украинского плена вернулись 40 российских военных. В Россию они прибыли в конце апреля. Как сообщили в Минобороны РФ, в плену военным грозила смертельная опасность.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Светлана Оперук
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