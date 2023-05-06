Минобороны: Трое лётчиков РФ возвращены на родину из украинского плена
Трое российских лётчиков вернулись в Россию из украинского плена. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
"В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены трое российских военнослужащих — лётчиков ВКС России, которым в плену грозила смертельная опасность", — говорится в сообщении.
В настоящий момент всем лётчикам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Освобождённых доставят на самолётах военно-транспортной авиации ВКС РФ в медучреждения оборонного ведомства для лечения и реабилитации.
Ранее из украинского плена вернулись 40 российских военных. В Россию они прибыли в конце апреля. Как сообщили в Минобороны РФ, в плену военным грозила смертельная опасность.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ