Минобороны: Трое лётчиков РФ возвращены на родину из украинского плена

Трое российских лётчиков вернулись в Россию из украинского плена. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

"В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены трое российских военнослужащих — лётчиков ВКС России, которым в плену грозила смертельная опасность", — говорится в сообщении.

В настоящий момент всем лётчикам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Освобождённых доставят на самолётах военно-транспортной авиации ВКС РФ в медучреждения оборонного ведомства для лечения и реабилитации.