Самолёт с российскими военнослужащими, спасёнными из украинского плена, приземлился на родной земле. Министерство обороны РФ показало волнительные кадры первых минут возвращения бойцов.

Минобороны РФ опубликовало видео с возвращением пленных. Видео © Минобороны РФ

"Слёзы на глазах, что мы вернулись. В первую очередь хочу поблагодарить тех людей, которые занимались нашим освобождением", — говорит один из освобождённых по имени Виталий.

А боец по имени Юрий признался, что даже после приземления самолёта в России ещё не осознал, что освобождён из плена.

"Я ещё не пойму никак, я думаю, что это сон", — сказал он.

В планах Юрия — в первую очередь отправиться с младшим братом на рыбалку, а затем вернуться на работу и заняться возвращением к прежней жизни.