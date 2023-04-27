Опубликовано видео с возвращением бойцов из украинского плена
Минобороны РФ опубликовало видео с возвращением пленных
Самолёт с российскими военнослужащими, спасёнными из украинского плена, приземлился на родной земле. Министерство обороны РФ показало волнительные кадры первых минут возвращения бойцов.
Минобороны РФ опубликовало видео с возвращением пленных. Видео © Минобороны РФ
"Слёзы на глазах, что мы вернулись. В первую очередь хочу поблагодарить тех людей, которые занимались нашим освобождением", — говорит один из освобождённых по имени Виталий.
А боец по имени Юрий признался, что даже после приземления самолёта в России ещё не осознал, что освобождён из плена.
"Я ещё не пойму никак, я думаю, что это сон", — сказал он.
В планах Юрия — в первую очередь отправиться с младшим братом на рыбалку, а затем вернуться на работу и заняться возвращением к прежней жизни.
Как сообщал Лайф, Москалькова рассказала, что четырёх раненых бойцов ВСУ отдали Киеву сверх обмена "40 на 40". Дело в том, что те были тяжело ранены, поэтому российская сторона решила прибегнуть к принципам гуманности.
Минобороны РФ