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12 мая, 14:50

Киев захотел получить тысячу пленных в обмен на 84-летнего экс-главу "Мотор Сич"

Подоляк: Киев хочет обменять экс-главу "Мотор Сич" Богуслаева на тысячу пленных

<p>Экс-президент компании "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев. Обложка © ТАСС / Марина Лысцева</p>

Экс-президент компании "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев. Обложка © ТАСС / Марина Лысцева

Власти Украины намерены обменять экс-президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на тысячу украинских военнопленных. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Самого Богуслаева на Украине обвиняют в сотрудничестве с Россией.

"Если мы сможем субъекта Богуслаева обменять на тысячу наших ребят, то, конечно, будем идти на любые обменные процессы. Таких "махровых" коллаборантов можем использовать, если нужно будет забрать своих ребят в большом количестве", — сказал Подоляк в интервью изданию 24tv.

Он также добавил, что Богуслаев должен получить "максимально жёсткий уголовный приговор". Ранее бывший президент "Мотор Сич" написал письмо в Офис президента Украины Владимира Зеленского с просьбой включить его в обменные списки по состоянию здоровья. Об этом рассказал адвокат Руслан Волынец.

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Напомним, что в октябре 2022 года СБУ заявила о задержании Богуслаева по подозрению в сотрудничестве с РФ и сговоре с представителями российского "Ростеха". Позже были опубликованы аудиозаписи, якобы подтверждающие связь директора "Мотор Сич" с РФ. В марте 2023 года арест 84-летнему Вячеславу Богуслаеву продлили до 27 мая.

Илья Суриков
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