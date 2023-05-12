Киев захотел получить тысячу пленных в обмен на 84-летнего экс-главу "Мотор Сич"

Власти Украины намерены обменять экс-президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на тысячу украинских военнопленных. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Самого Богуслаева на Украине обвиняют в сотрудничестве с Россией.

"Если мы сможем субъекта Богуслаева обменять на тысячу наших ребят, то, конечно, будем идти на любые обменные процессы. Таких "махровых" коллаборантов можем использовать, если нужно будет забрать своих ребят в большом количестве", — сказал Подоляк в интервью изданию 24tv.