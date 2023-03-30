Киевский суд продлил арест экс-главы компании "Мотор сич" Богуслаева

Заседание проходило в закрытом режиме из-за того, что в ходе слушаний звучала информация, которая содержит государственную тайну. Адвокат Богуслаева сообщил, что после получения решения суда, его, скорее всего, обжалуют.

Напомним, что в октябре 2022 года СБУ заявила о задержании Богуслаева по подозрению в сотрудничестве с РФ и сговоре с представителями российского "Ростеха". Позже были опубликованы аудиозаписи, якобы подтверждающие связь директора "Мотор Сич" с РФ. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал, что задержание может быть связано с его близостью к главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному.