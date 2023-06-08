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8 июня, 06:30

Появилось видео со сбитыми украинскими объектами под Белгородом

SHOT: Средства ПВО сбили два украинских объекта под Белгородом

Российские средства ПВО сбили два неопознанных украинских объекта в Белгородской области. Как пишет SHOT, жители региона услышали взрывы примерно в пять утра. О пострадавших или разрушениях не сообщалось.

Обломки сбитого вражеского объекта, упавшие в Белгородской области. Видео © SHOT

На опубликованном телеграм-каналом видео — фрагмент, найденный в Масловой Пристани Шебекинского района (около 20 км от Белгорода), а также кадры падения обломка в посёлке Разумное, снятые примерно в десяти километрах от областного центра.

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В результате атаки ВСУ на Курскую область ранен один человек

Ранее над Белгородом сработала система ПВО по двум воздушным целям. О пострадавших не сообщалось.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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