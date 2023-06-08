Появилось видео со сбитыми украинскими объектами под Белгородом
SHOT: Средства ПВО сбили два украинских объекта под Белгородом
Российские средства ПВО сбили два неопознанных украинских объекта в Белгородской области. Как пишет SHOT, жители региона услышали взрывы примерно в пять утра. О пострадавших или разрушениях не сообщалось.
Обломки сбитого вражеского объекта, упавшие в Белгородской области. Видео © SHOT
На опубликованном телеграм-каналом видео — фрагмент, найденный в Масловой Пристани Шебекинского района (около 20 км от Белгорода), а также кадры падения обломка в посёлке Разумное, снятые примерно в десяти километрах от областного центра.
Ранее над Белгородом сработала система ПВО по двум воздушным целям. О пострадавших не сообщалось.