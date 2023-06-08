Над Белгородом сработала система ПВО по двум воздушным целям
Гладков: Над Белгородом сработала система ПВО по двум воздушным целям
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе системы противовоздушной обороны по двум целям над городом. По его словам, последствия происшествия уточняются.
"Над Белгородом сработала наша система ПВО по двум воздушным целям. Последствия на земле уточняют оперативные службы", — написал Гладков в телеграм-канале.
Ранее, 4 июня, белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке. Позднее в Минобороны РФ сказали, что военные и пограничники пресекли попытку диверсантов проникнуть в регион. При этом ВСУ продолжают обстрелы Белгородской области.
Unsplash