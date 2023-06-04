Белгородский губернатор Гладков: ДРГ зашла в Новую Таволжанку, идёт бой
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские диверсанты вошли в село Новая Таволжанка, в настоящее время идёт бой.
"Зашли, идёт бой сейчас с ДРГ в Новой Таволжанке, я надеюсь, они все будут уничтожены. По-другому не может быть по определению", — сказал Гладков на видео в своём телеграм-канале.
Ранее польские наёмники показали доказательства своего участия в атаке на Белгородскую область в мае. Боевики из так называемого Польского добровольческого корпуса (ПДК) опубликовали в соцсетях фотографии подготовки и нападения на мирных жителей российского региона.
ТАСС / Валентин Спринчак