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4 июня, 14:04

Белгородский губернатор Гладков: ДРГ зашла в Новую Таволжанку, идёт бой

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские диверсанты вошли в село Новая Таволжанка, в настоящее время идёт бой.

"Зашли, идёт бой сейчас с ДРГ в Новой Таволжанке, я надеюсь, они все будут уничтожены. По-другому не может быть по определению", — сказал Гладков на видео в своём телеграм-канале.

ВС РФ уничтожают вражеские группы на границе Белгородской и Харьковской областей

ВС РФ уничтожают вражеские группы на границе Белгородской и Харьковской областей

Ранее польские наёмники показали доказательства своего участия в атаке на Белгородскую область в мае. Боевики из так называемого Польского добровольческого корпуса (ПДК) опубликовали в соцсетях фотографии подготовки и нападения на мирных жителей российского региона.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Никита Никонов
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