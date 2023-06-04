ВС РФ уничтожают вражеские группы на границе Белгородской и Харьковской областей

ВС России прямо сейчас ведут бой с вражескими группами на границе Шебекинского района Белгородской области и Чугуевского района Харьковской области. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, с российской стороны работает артиллерия, прорыва границы не допущено. Ситуация находится под контролем военных РФ.

Ранее Лайф сообщал, что российские военные подбили два танка ВСУ, прорывавшихся в Белгородскую область. Первый загорелся, но успел ретироваться на украинскую территорию, а второй был подбит, после чего экипаж покинул боевую машину и убежал обратно на Украину.