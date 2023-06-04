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4 июня, 12:38
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ВС РФ уничтожают вражеские группы на границе Белгородской и Харьковской областей

SHOT: ВС РФ ведут бой с ВСУ на границе Белгородской и Харьковской областей

ВС России прямо сейчас ведут бой с вражескими группами на границе Шебекинского района Белгородской области и Чугуевского района Харьковской области. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, с российской стороны работает артиллерия, прорыва границы не допущено. Ситуация находится под контролем военных РФ.

В Сети разоблачили фейк о новом "прорыве" диверсантов в Белгородской области

В Сети разоблачили фейк о новом "прорыве" диверсантов в Белгородской области

Ранее Лайф сообщал, что российские военные подбили два танка ВСУ, прорывавшихся в Белгородскую область. Первый загорелся, но успел ретироваться на украинскую территорию, а второй был подбит, после чего экипаж покинул боевую машину и убежал обратно на Украину.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Матвей Константинов
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