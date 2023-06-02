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Регион
Опубликовано 2 июня 2023, 13:16
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Российские военные подбили два танка ВСУ, прорвавшихся в Белгородскую область

Несколько террористов из легиона "Свобода России"* попытались на танках прорваться с Украины в Белгородскую область вблизи города Шебекино, но российские пограничники оперативно пресекли атаку. Об этом пишет Mash.

По данным издания, наши военные уничтожили два вражеских танка. Первый загорелся, но успел ретироваться на украинскую территорию, а второй был подбит, после чего экипаж покинул боевую машину и убежал обратно на Украину.

ВСУ обстреляли дорогу в Белгородской области, погибли две женщины
ВСУ обстреляли дорогу в Белгородской области, погибли две женщины

Ранее сообщалось, что 1 июня российские войска сорвали попытку Киева прорваться в Шебекино в Белгородской области. Противник был отброшен, уничтожены более 30 украинских террористов и военная техника. Российским бойцам вручили государственные награды.

* Запрещённая в России экстремистская организация.

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VK / Минобороны России

Татьяна Миссуми
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