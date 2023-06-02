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2 июня, 08:35

ВСУ обстреляли дорогу в Белгородской области, погибли две женщины

Сразу несколько населённых пунктов Белгородской области попали под обстрел 2 июня. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, ВСУ атаковали участок автодороги в посёлке Маслова Пристань Шебекинского округа, в результате погибли две женщины.

"Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили. В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте. Во второй машине есть двое пострадавших. У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки, у второго — осколочные ранения нижних конечностей", — написал глава региона в телеграм-канале.

Также ВСУ выпустили 11 снарядов из ствольной артиллерии по селу Тишанка Волоконовского района, здесь обошлось без пострадавших. Повреждены два дома, центральный газопровод и линия электропередачи.

Кроме того, под удар попал хутор Леоновка Валуйского округа, здесь тоже без пострадавших, но есть повреждения фасада зернохранилища.

Опубликовано видео ударов по боевикам, пытавшимся атаковать Белгородскую область

Опубликовано видео ударов по боевикам, пытавшимся атаковать Белгородскую область

Напомним, ВСУ не первый день ведут массированные обстрелы Шебекина. Так, 1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ снова атаковали город. В результате пострадало более 10 человек, загорелось общежитие, ряд домов был повреждён. Президент РФ Владимир Путин постоянно получает доклады ответственных ведомств в связи с ситуацией в Шебекине.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба губернатора Белгородской области

Александра Вишнякова
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