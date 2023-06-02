ВСУ обстреляли дорогу в Белгородской области, погибли две женщины

Сразу несколько населённых пунктов Белгородской области попали под обстрел 2 июня. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, ВСУ атаковали участок автодороги в посёлке Маслова Пристань Шебекинского округа, в результате погибли две женщины.

"Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили. В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте. Во второй машине есть двое пострадавших. У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки, у второго — осколочные ранения нижних конечностей", — написал глава региона в телеграм-канале.

Также ВСУ выпустили 11 снарядов из ствольной артиллерии по селу Тишанка Волоконовского района, здесь обошлось без пострадавших. Повреждены два дома, центральный газопровод и линия электропередачи.

Кроме того, под удар попал хутор Леоновка Валуйского округа, здесь тоже без пострадавших, но есть повреждения фасада зернохранилища.