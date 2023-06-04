Польские наёмники показали доказательства своего участия в атаке на Белгородскую область
Польские наёмники принимали участие в нападении на Белгородскую область
Польские наёмники участвовали в атаке на Белгородскую область. Обложка © T.me / Polski Korpus Ochotniczy
Польские наёмники участвовали в атаке на Грайворон Белгородской области вместе с боевиками "Русского добровольческого корпуса" (РДК). В своих соцсетях они выложили кадры подготовки и нападения.
Польские наёмники участвовали в атаке на Белгородскую область. Видео © T.me / Polski Korpus Ochotniczy
На снимках видно, что бэтээры с наёмниками стоят колонной у границы Белгородской области, а внутри машин бойцы, на шевронах которых чётко читается ПДК — "Польский добровольческий корпус" — и тут же их фирменный логотип, фигурирующий в соцсетях группировки.
Польские наёмники участвовали в атаке на Белгородскую область. Фото © T.me / Polski Korpus Ochotniczy
ПДК опубликовал и видео, где они готовятся к заходу в Грайворон и затем прорываются через российскую границу. В одном из эпизодов участники корпуса держат в руке вывеску на русском: "Почта России". При этом на протяжении всего ролика отчётливо слышна польская речь.
Ранее сообщалось, что жена погибшего при атаке украинских диверсантов на Белгородскую область члена местной самообороны рассказала, что видела среди напавших американцев и поляков. Мужа убили прямо у неё на глазах, а саму женщину, истекавшую кровью, держали в заложниках.