Польские наёмники показали доказательства своего участия в атаке на Белгородскую область

Польские наёмники участвовали в атаке на Грайворон Белгородской области вместе с боевиками "Русского добровольческого корпуса" (РДК). В своих соцсетях они выложили кадры подготовки и нападения.

Польские наёмники участвовали в атаке на Белгородскую область. Видео © T.me / Polski Korpus Ochotniczy

На снимках видно, что бэтээры с наёмниками стоят колонной у границы Белгородской области, а внутри машин бойцы, на шевронах которых чётко читается ПДК — "Польский добровольческий корпус" — и тут же их фирменный логотип, фигурирующий в соцсетях группировки.

Польские наёмники участвовали в атаке на Белгородскую область. Фото © T.me / Polski Korpus Ochotniczy

ПДК опубликовал и видео, где они готовятся к заходу в Грайворон и затем прорываются через российскую границу. В одном из эпизодов участники корпуса держат в руке вывеску на русском: "Почта России". При этом на протяжении всего ролика отчётливо слышна польская речь.