Газета Washington Post опубликовала статью об атаке террористов на Белгородскую область на прошлой неделе. В публикации отмечается, что боевики использовали транспорт и оружие из США, Польши, Чехии и Бельгии, а в заголовке сделан акцент на "неспособность Киева контролировать предоставленное Украине оружие".

"Три бронемашины с усиленной противоминной защитой MRAP, ввезённые боевиками в Россию, были предоставлены Соединёнными Штатами, а четвёртая была из Польши", — говорится в статье.

Издание отмечает, что у террористов также были винтовки производства Бельгии и Чехии и как минимум один противотанковый комплекс АТ-4, который используется ВС США и западных стран. По словам американских наёмников на Украине, винтовки BREN и SCAR выдаются украинским военным и боевикам.

WP уточняет, что представитель Минобороны Бельгии не назвал точное количество переданных Украине винтовок, однако отметил, что за них несут ответственность власти и армия, которым их передали.

"Тем не менее недавний налёт показывает, как техника может переходить из рук в руки непредсказуемым образом, создавая проблемы с контролем, которые, похоже, мало кто в Вашингтоне и Киеве готов признать", — отмечается в статье.