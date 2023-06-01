Охота на “чудо-оружие”: 5 самых продвинутых вооружений НАТО, уничтоженных ВС РФ на Украине Киев возлагал большие надежды на “чудо-оружие” альянса, а Запад был уверен, что дал всё необходимое для победы ВСУ. Но за время СВО выяснилось, что зарубежное оружие работает совсем не так, как ожидалось. 31 мая, 23:40 M142 HIMARS. Обложка © ТАСС / АР / Tony Overman

30 мая в ходе селекторного совещания в Министерстве обороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ за май. В отчёт вошли цифры по потерям противника в живой силе и технике. Особое место там занимают вооружения, ранее считавшиеся неуязвимыми.

Уничтожение ЗРК “Пэтриот” в Киеве

ЗРК “Пэтриот”. Фото © Getty Images / Shaul Schwarz

Во время совещания министр обороны подчеркнул, что ВС РФ отслеживают поставки западного оружия, и при их выявлении наносят удары. Также атакуются склады с боеприпасами и комплексы ПВО. Важный акцент был сделан на американских ЗРК Patriot, которые пресс-служба Джо Байдена назвала “жизненно важным активом” для Киева.

Первой ласточкой в поставках западных ПВО стали ЗРК IRIS-T из Германии. Вскоре оказалось, что они недостаточно эффективны. Передача других систем малой и средней дальности также мало что привнесла в "закрытие украинского неба". ЗРК Patriot должны были решить вопрос раз и навсегда. В апреле комплексы встали на боевое дежурство. 4 мая украинские СМИ написали, что "Пэтриот" сбил первый “Кинжал”. И хотя Киев получил новейшие версии MIM-104F с ракетами PAC-3 CRI, теоретически способными на такое, новость оказалась фейком. Всё вышло с точностью до наоборот.

ЗРК IRIS-T. Фото © ТАСС / dpa / Wolfgang Kumm

В ночь с 15 на 16 мая ВКС РФ высокоточным ударом “Кинжала” поразили ЗРК Patriot в Киеве.

Сколько ракет Storm Shadow перехвачено на Украине

В июле 2022 Киев запросил у США дальнобойные ракеты ATACMS. Белый дом ответил отказом, сославшись на то, что не хочет эскалации. Но у Киева ещё теплилась надежда. В феврале 2023 Вашингтон сказал окончательное “нет”, попеняв на дефицит таких вооружений.

Эту нишу заняла Британия. 11 мая стало известно о передаче Киеву ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow (предположительно экспортный вариант с дальностью в 250-300 км). Уже на следующий день ВСУ атаковали ими Луганск. В украинских СМИ заговорили об этом как о переломном событии. В опровержение этому 15 мая Минобороны РФ сообщило о сбитой ракете Storm Shadow. 16 мая стало известно о перехвате семи таких ракет. ВС РФ выработали тактику противодействия, никакого перелома не произошло.

Tornado GR4 RAF несет под фюзеляжем две ракеты Storm Shadow. Фото © Wikipedia / Geoff Lee / MOD

29 мая в ходе атаки ВС РФ по 7-ой тактической авиабригаде в Староконстантинове были повреждены или уничтожены пять Су-24 (носителей Storm Shadow) и хранилища ракет.

30 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался о сбитых 29 британских ракетах. Западные эксперты признали, что должного эффекта Storm Shadow не имела, и посоветовали Франции и Германии присоединиться к поставкам такого оружия.

Ракеты для Himars и комплексы GLSDB на Украине

Впервые о поставках комплексов GLSDB, поражающих цели на дистанции в 150-170 км, заговорили осенью 2022 года. Пусковые установки для этих “умных бомб” (РСЗО M270 MLRS и M142 HIMARS) Киев получил ещё в прошлом году. В феврале 2023 года США объявили о новом пакете помощи, куда вошли и GLSDB. По словам экспертов, это первый опыт экспорта такого оружия.

HIMARS M142. Фото © ТАСС / ЕРА / BO AMSTRUP

Некоторые американские аналитики считали, что GLSDB станут аргументом, который заставит Россию начать переговоры. Предварительные опасения такое оружие действительно вызывало, ведь за счёт некоторых особенностей GLSDB, их обнаружение российскими РЛС возможно только на расстоянии 35-40 км (обычную ракету для HIMARS можно обнаружить за 80 км).

Но уже 28 марта стало известно о первом перехвате “умной бомбы” GLSDB. Некоторые зарубежные эксперты попеняли на неопытность ВСУ в обращении с таким оружием, но факт остаётся фактом: у GLSDB свои недостатки, и один из них — низкая подлётная скорость.

РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50

В первые дни СВО часть украинских РЛС советского типа была уничтожена ВС РФ. Имелось некоторое количество американских РЛС AN/TPQ-36, полученных Киевом в 2015-м, но это "капля в море". В контрбатарейной борьбе преимущество было на стороне ВС РФ.

Пара комплексов AN/TPQ-36, переданных Украине. Фото © topwar.ru

Нехватка стационарных и мобильных РЛС для наблюдения за активностью артиллерии создавала трудности для ВСУ. На Западе задались вопросом, как решить эту проблему. В сентябре 2022-го Киев получил РЛС AN/TPQ-50 от США.

AN/TPQ-50 — радары артиллерийской разведки, работающая в L-диапазоне частот, что позволяет обнаруживать место стрельбы артиллерийских, ракетных и минометных комплексов. В феврале текущего года сообщалось о переброске Киевом AN/TPQ-50 на Купянское направление. В конце апреля стало известно, что ВС РФ в районе Понятовки Херсонской области уничтожили РЛС AN/TPQ-50. Потеря таких комплексов, особенно перед анонсированным наступлением —серьезная проблема, решить которую быстро практически невозможно.

В качестве “приправы” к вышесказанному можно добавить недавнее сообщение о том, что ВСУ потеряли практически все БПЛА TB2 Bayraktar. Это говорит о том, что СВО на сегодняшний день — самый точный индикатор эффективности западного оружия, и работает оно пока "на троечку".

Авторы Евгений Жуков