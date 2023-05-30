Почему Киев больше не применяет дроны "Байрактар" на Украине Оглавление БПЛА "Байрактар" на Украине Сколько "Байрактаров'' на Украине в 2023 году Bayraktar TB2: характеристики, боевой радиус Как Россия сбивает "Байрактары" Чтобы сберечь остатки турецких беспилотников, ВСУ пошли на хитрость. По словам экспертов, это может иметь неожиданный поворот. 26847 26847 Украинский БПЛА Bayraktar TB2 во время учений Sea Breeze 2021. Обложка © ТАСС / Ukrinform / ZUMA Wire / Yulii Zozulia

28 мая новостной портал The Business Insider опубликовал материал со ссылкой на эксперта американского Центра военно-морского анализа Сэмюэла Бендетта о ситуации с турецкими БПЛА Bayraktar TB2 на Украине.

БПЛА "Байрактар" на Украине

По словам Сэмюэла Бендетта, ВСУ к настоящему моменту потеряли практически все беспилотники TB2, остались считаные единицы. В прямом и метафорическом смысле история этих дронов — история их взлёта и падения.

За первые месяцы СВО "Байрактар" стал, пожалуй, самым известным БПЛА в мире, в его непогрешимость и эффективность поверили даже его пиарщики. Его называли "спасителем Украины", ему устроили культ похлеще "макаронного монстра". Но потом что-то пошло не так.

— Как только российские военные взяли ситуацию под контроль, они смогли сбить много TB2, — отметил Сэмюэл Бендетт.

Сколько "Байрактаров'' на Украине в 2023 году

По данным некоторых источников, до начала специальной военной операции у Украины было примерно 12 (по другим данным — 20) "Байрактаров", которые она получала начиная с 2019 года. Впрочем, по словам совладельца компании Baykar Makina Сельчука Байрактара, системы Bayraktar вообще используются на Украине с 2018 года.

После 24 февраля 2022-го Анкара инициировала новые поставки "Байрактаров": часть — за деньги, часть — по доброй воле. Поначалу это обеспечило Baykar Makina небывалый пиар.

В первый транш, по данным Oryx, вошло 35 TB2 и ещё 24 единицы Bayraktar Mini UAV. Вероятно, летом прошлого года Киев получал дополнительные комплекты. Последняя партия состояла из 19 БПЛА.

И всё равно на сегодняшний день нет точной статистики по TB2 на Украине, поскольку Анкара старалась эту информацию не афишировать. Согласно сообщению Минобороны РФ от 10 апреля, системы ПВО России за время СВО уничтожили более 100 "Байрактаров" (всего 4357 БПЛА разных марок и моделей), что свидетельствует о том, что Киев располагал TB2 в количестве "чуть больше ста". По словам Сэмюэла Бендетта, у ВСУ сейчас 5–10 "Байрактаров" максимум. И пока их поставка Киеву в планы Анкары не входят.

Bayraktar TB2: характеристики, боевой радиус

Дрон Bayraktar TB2. Фото © Shutterstock

Bayraktar TB2 — турецкий ударно-разведывательный дрон средней дальности.

По скорости полёта относится к малоскоростным БПЛА, по высоте полёта — к беспилотникам с большой высотой полёта. По классификации AUVSI (Международной ассоциации по беспилотным системам) — к категории MALE (Medium Altitude Long Endurance).

Разработан фирмой Baykar Makina в 2014 году и тогда же запущен в производство. Вооружение для TB2 производят фирмы TUBITAK-SAGE и Roketsan.

Звёздным часом для TB2 стала Вторая карабахская война (2020). Именно благодаря TB2 азербайджанская армия подавила системы ПВО Армении, после чего провела успешную работу по наземным целям.

Фюзеляж TB2 изготовлен из углеродного волокна, кевлара, и гибридных композитов, внешняя оболочка является основным несущим элементом.

Боевой радиус TB2 — 150 км, максимальная скорость — 222 км/ч, продолжительность полёта — 24 часа (предельная — 27 часов). Потолок — 8,2 км, рабочая высота — 5,5 км. Полезная нагрузка Bayraktar ТВ2 — 150 кг (55 кг — оптико-электронная система разведки и целеуказания, 95 кг — боевая). БПЛА оснащён австрийским двигателем внутреннего сгорания Rotax 912 (с 2020 года Турция перешла на собственный двигатель с турбонаддувом TEI PD-170), а также системой автоматического взлёта и посадки.

После выявления целей TB2, дежурящий максимально долго, оперативно выдвигается к передовой для пуска ракет. На первом этапе СВО казалось, что TB2 — крепкий орешек. По словам экспертов, так оно и есть, если речь идёт о слабом противнике.

— Общая оценка БПЛА, подобных TB2, заключается в том, что они хорошо работают без сложной ПВО и средств РЭБ, — признался Business Insider Сэмюэл Бендетт.

Как Россия сбивает "Байрактары"

БПЛА ТБ2, сбитый во время спецоперации на Украине, на выставке трофейного оружия на международном военно-техническом форуме "Армия-2022" в центре "Патриот" в Кубинке. Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

После начала спецоперации и прихода ВС РФ всё изменилось: первые три-четыре недели конфликта "Байрактары" усиленно использовались, а потом их активность стала сходить на нет.

Известно, что только за 27 февраля 2022-го подразделениям ВС РФ удалось сбить девять "Байрактаров". В последующие месяцы счёт пошёл на десятки. Выяснилось, что в целом TB2 — отличная мишень для российских ПВО — низколетящая, медленная, крайне заметная для современных российских РЛС, которые охватывают несколько диапазонов волн со многих ракурсов.

В Киеве надеялись, что "Байрактар" изменит правила игры, но его переиграли российские ЗРК "Тор-М2", "Бук-М2", "Бук-М3”, С-300, С-400, РЛС, комплексы РЭБ. Интересно, что в Business Insider на днях назвали Россию "авангардом противодроновой борьбы".

Примечательно, что такой сценарий озвучивался ещё за три месяца до начала СВО — в беседе военного аналитика Сэмюэла Бендетта с Дэвидом Хэмблинком, которые предположили, что российские РЭБ и ПВО "сведут на нет поставки Bayraktar".

В начале мая 2023 года ВСУ по ошибке сбили над Киевом собственный Bayraktar TB2. Это последнее громкое упоминание о турецкой машине, после которого наступил практически режим тишины. Пошли слухи, что TB2 у Киева не осталось. Business Insider прояснил ситуацию. Оказалось, что оставшиеся единицы используются ВСУ для наблюдения, разведки и рекогносцировки.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, для этого c TB2 снимается боевая часть.

— Есть такая характеристика БПЛА, как полезная нагрузка, и тут важен вопрос, что в неё входит. Если у вас разведывательный ударный вариант БПЛА, то там система разведки, система обработки и передачи данных на борту и оружие (ракеты класса "воздух – земля" либо бомбы). Если у вас чисто разведчик, тогда можно поставить дополнительные системы разведки. Если у вас есть аппаратура радиотехнической разведки (которая всегда больше весила, чем оптика), можно поставить её, — отметил Алексей Леонков.

В итоге из оружия, которому придали несуществующие способности, Bayraktar превратился в осторожного шпиона, который всё время под угрозой уничтожения. Но может оказаться, что это не последняя трансформация известной на весь мир "птички". Возможно, потомкам он запомнится как монумент человеческой самонадеянности и памятник каргокульту, который Киев устраивает практически из каждого образца западного вооружения.

Авторы Евгений Жуков