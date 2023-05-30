Шойгу заявил, что российские войска перехватили за месяц 29 ракет Storm Shadow

Вооружённые силы России перехватили и уничтожили за месяц 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, поставленных Киеву Великобританией. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

В ходе совещания в военном ведомстве министр также отметил, что российским войскам удалось перехватить и уничтожить 196 снарядов РСЗО HIMARS и 16 ракет HARM.