Шойгу заявил, что российские войска перехватили за месяц 29 ракет Storm Shadow
Вооружённые силы России перехватили и уничтожили за месяц 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, поставленных Киеву Великобританией. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
В ходе совещания в военном ведомстве министр также отметил, что российским войскам удалось перехватить и уничтожить 196 снарядов РСЗО HIMARS и 16 ракет HARM.
Также Шойгу рассказал, что потери украинских войск за этот месяц составили свыше 16 тысяч военнослужащих, а также уничтожено 16 самолётов, 5 вертолётов, 466 БПЛА, более 400 танков и других бронированных машин.
Wikipedia / RAF / MoD