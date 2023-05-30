ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 мая 2023, 10:37

Шойгу заявил, что российские войска перехватили за месяц 29 ракет Storm Shadow

Вооружённые силы России перехватили и уничтожили за месяц 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, поставленных Киеву Великобританией. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

В ходе совещания в военном ведомстве министр также отметил, что российским войскам удалось перехватить и уничтожить 196 снарядов РСЗО HIMARS и 16 ракет HARM.

Шойгу: Российские войска поразили ЗРК Patriot в Киеве
Шойгу: Российские войска поразили ЗРК Patriot в Киеве

Также Шойгу рассказал, что потери украинских войск за этот месяц составили свыше 16 тысяч военнослужащих, а также уничтожено 16 самолётов, 5 вертолётов, 466 БПЛА, более 400 танков и других бронированных машин.

BannerImage

Wikipedia / RAF / MoD

Иван Косицын
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Сергей Шойгу
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar