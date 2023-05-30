Шойгу озвучил свежие данные о потерях ВСУ

Потери украинских войск за этот месяц составили свыше 16 тысяч военнослужащих, 16 самолётов, 5 вертолётов, 466 БПЛА, более 400 танков и других бронированных машин. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании ведомства во вторник.