Шойгу озвучил свежие данные о потерях ВСУ
Глава МО Шойгу: Потери ВСУ за этот месяц составили свыше 16 тысяч военнослужащих
Потери украинских войск за этот месяц составили свыше 16 тысяч военнослужащих, 16 самолётов, 5 вертолётов, 466 БПЛА, более 400 танков и других бронированных машин. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании ведомства во вторник.
Напомним, что в начале мая министр обороны РФ оценивал потери ВСУ за месяц в 15 тысяч военнослужащих. Это ощутимо выше, чем в феврале, когда украинская армия потеряла убитыми порядка 11 тысяч бойцов.