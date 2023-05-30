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Регион
Опубликовано 30 мая 2023, 10:22
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Шойгу озвучил свежие данные о потерях ВСУ

Глава МО Шойгу: Потери ВСУ за этот месяц составили свыше 16 тысяч военнослужащих

Потери украинских войск за этот месяц составили свыше 16 тысяч военнослужащих, 16 самолётов, 5 вертолётов, 466 БПЛА, более 400 танков и других бронированных машин. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании ведомства во вторник.

Напомним, что в начале мая министр обороны РФ оценивал потери ВСУ за месяц в 15 тысяч военнослужащих. Это ощутимо выше, чем в феврале, когда украинская армия потеряла убитыми порядка 11 тысяч бойцов.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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