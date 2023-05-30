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Опубликовано 30 мая 2023, 10:29
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Шойгу: Российские войска поразили ЗРК Patriot в Киеве

Российские войска отслеживают пути поставок западного оружия Украине и наносят по нему удары. Например, за последние дни был поражён один американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы отслеживаем объёмы и пути поставок (вооружения Киеву. — Прим. Лайфа) и при выявлении наносим удары. За последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражён американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве", — сказал министр на селекторном совещании в военном ведомстве.

СМИ узнали, что ЗРК Patriot потерял все ракеты, пытаясь сбить российский "Кинжал"
СМИ узнали, что ЗРК Patriot потерял все ракеты, пытаясь сбить российский "Кинжал"

Напомним, что в ночь на 16 мая российские военные поразили один американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве. Удар был нанесён гиперзвуковой ракетой "Кинжал". После этого в Кремле напомнили об уникальности наших снарядов. А накануне, 29 мая, в Киеве власти заявляли о работе ПВО, а SHOT узнал, что целями вчерашних ударов стали установки ЗРК Patriot у аэропорта Жуляны.

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Getty Images / NurPhoto

Александра Вишнякова
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