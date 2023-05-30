Российские войска отслеживают пути поставок западного оружия Украине и наносят по нему удары. Например, за последние дни был поражён один американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы отслеживаем объёмы и пути поставок (вооружения Киеву. — Прим. Лайфа) и при выявлении наносим удары. За последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражён американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве", — сказал министр на селекторном совещании в военном ведомстве.