СМИ узнали, что ЗРК Patriot потерял все ракеты, пытаясь сбить российский "Кинжал"

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot потерял все боеприпасы, пытаясь сбить российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" над Киевом. Об этом узнал журнал Military Watch, ссылаясь на западные источники.

"Patriot выпустил 32 снаряда, которые нацелились на баллистические ракеты "Кинжал", но все они потерпели неудачу", — сказано в статье.