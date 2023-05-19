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Опубликовано 19 мая 2023, 02:53
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СМИ узнали, что ЗРК Patriot потерял все ракеты, пытаясь сбить российский "Кинжал"

MWM: Patriot потерял все 32 ракеты, пытаясь сбить российский "Кинжал" над Киевом

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot потерял все боеприпасы, пытаясь сбить российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" над Киевом. Об этом узнал журнал Military Watch, ссылаясь на западные источники.

"Patriot выпустил 32 снаряда, которые нацелились на баллистические ракеты "Кинжал", но все они потерпели неудачу", — сказано в статье.

По оценкам СМИ, стоимость одной ракеты ЗРК Patriot — около трёх миллионов долларов. Таким образом, общая цена запуска вышла примерно в 96 миллионов долларов, но ни одна из ракет не достигла цели.

Пентагон заверил, что ставшая целью "Кинжала" система Patriot уже починена
Пентагон заверил, что ставшая целью "Кинжала" система Patriot уже починена

Как сообщал Лайф, в ночь на 16 мая в Киеве ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" ВС РФ поразили американский зенитный ракетный комплекс Patriot. В Кремле после этого напомнили об уникальности этих снарядов. Уточнялось, что уничтожить систему удалось благодаря "воздушной засаде", суть которой заключается в растрачивании противником всего боезапаса на отражение атак и последующем поражении зенитной установки.

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vk.com / "Минобороны РФ"

Оксана Попова
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