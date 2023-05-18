Пентагон заверил, что ставшая целью "Кинжала" система Patriot уже починена
Пентагон: На Украине починили и вернули в строй комплекс Patriot
После российского удара американская система противовоздушной обороны Patriot в Киеве была якобы не уничтожена, а повреждена, заявили в Пентагоне. Там уверяют, что она уже починена и возвращена в строй.
"Одна система Patriot была повреждена, сейчас её починили и полностью вернули к работе", — заявил на брифинге представитель Пентагона Сабрина Сингх.
Подробностей в американском оборонном ведомстве не привели.
Как сообщал Лайф, в ночь на 16 мая в Киеве ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" ВС РФ поразили американский зенитный ракетный комплекс Patriot. В Кремле после этого напомнили об уникальности этих снарядов. Уточнялось, что уничтожить систему удалось благодаря "воздушной засаде", суть которой заключается в растрачивании противником всего боезапаса на отражении атак и последующем поражении зенитной установки.
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