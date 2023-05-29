Целями в Киеве стали ЗРК Patriot у аэропорта Жуляны и база запуска дронов

Целями ударов по Киеву стали установки ЗРК Patriot у аэропорта Жуляны и база запуска украинских беспилотников. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

Напомним, ранее в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога. В Киеве власти заявляли о работе ПВО, а мэр города Виталий Кличко уточнил, что взрывы произошли в центральных районах города. Горожан попросили сохранять спокойствие и не покидать укрытий.