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Регион
Опубликовано 29 мая 2023, 09:07
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Целями в Киеве стали ЗРК Patriot у аэропорта Жуляны и база запуска дронов

SHOT: Целями в Киеве стали ЗРК Patriot у аэропорта Жуляны

Целями ударов по Киеву стали установки ЗРК Patriot у аэропорта Жуляны и база запуска украинских беспилотников. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

Напомним, ранее в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога. В Киеве власти заявляли о работе ПВО, а мэр города Виталий Кличко уточнил, что взрывы произошли в центральных районах города. Горожан попросили сохранять спокойствие и не покидать укрытий.

СМИ узнали, что ЗРК Patriot потерял все ракеты, пытаясь сбить российский "Кинжал"
СМИ узнали, что ЗРК Patriot потерял все ракеты, пытаясь сбить российский "Кинжал"

А ранее, в ночь на 16 мая, российские военные поразили уже один американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве. Удар был нанесён гиперзвуковой ракетой "Кинжал". После этого в Кремле напомнили об уникальности наших снарядов. СМИ узнали, что операция прошла успешно благодаря "воздушной засаде". Суть манёвра заключается в растрачивании противником всего боезапаса на отражение атак и последующем поражении.

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Getty Images / Axel Heimken

Александра Вишнякова
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