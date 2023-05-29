В Киеве прогремели взрывы и сработала ПВО

Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины, а в Киеве и Киевской области работает ПВО. Об этом сообщила военная администрация украинской столицы (КГВА) в своём телеграм-канале.

В городе объявили воздушную тревогу, граждан попросили сохранять спокойствие и не покидать укрытий. Кроме того, власти обратились с просьбой к местным жителям не снимать работу ПВО на фото или видео и не выкладывать в Сеть.

Между тем мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что взрывы произошли в центральных районах города, а украинский блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий проинформировал, что всего над украинской столицей прогремело 12 раз.