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29 мая, 08:25

В Киеве прогремели взрывы и сработала ПВО

<p>Очевидцы сообщают о работе ПВО над Киевом. Фото © Twitter / John Jackson</p>

Очевидцы сообщают о работе ПВО над Киевом. Фото © Twitter / John Jackson

Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины, а в Киеве и Киевской области работает ПВО. Об этом сообщила военная администрация украинской столицы (КГВА) в своём телеграм-канале.

В городе объявили воздушную тревогу, граждан попросили сохранять спокойствие и не покидать укрытий. Кроме того, власти обратились с просьбой к местным жителям не снимать работу ПВО на фото или видео и не выкладывать в Сеть.

Между тем мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что взрывы произошли в центральных районах города, а украинский блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий проинформировал, что всего над украинской столицей прогремело 12 раз.

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Ранее Лайф писал, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки перехватили три ракеты Storm Shadow и шесть реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Марина Калегина
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