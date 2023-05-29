ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 мая 2023, 08:25
4119

В Киеве прогремели взрывы и сработала ПВО

Очевидцы сообщают о работе ПВО над Киевом. Фото © Twitter / John Jackson

Очевидцы сообщают о работе ПВО над Киевом. Фото © Twitter / John Jackson

Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины, а в Киеве и Киевской области работает ПВО. Об этом сообщила военная администрация украинской столицы (КГВА) в своём телеграм-канале.

В городе объявили воздушную тревогу, граждан попросили сохранять спокойствие и не покидать укрытий. Кроме того, власти обратились с просьбой к местным жителям не снимать работу ПВО на фото или видео и не выкладывать в Сеть.

Между тем мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что взрывы произошли в центральных районах города, а украинский блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий проинформировал, что всего над украинской столицей прогремело 12 раз.

Удар "Кинжала" по Patriot в Киеве показал уязвимость США
Удар "Кинжала" по Patriot в Киеве показал уязвимость США

Ранее Лайф писал, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки перехватили три ракеты Storm Shadow и шесть реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

BannerImage
Марина Калегина
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar