"Плохие новости для Байдена": Удар "Кинжала" по Patriot в Киеве показал уязвимость США

Поражение американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot ракетным комплексом "Кинжал" в Киеве вскрыло уязвимость позиций США в Тихом океане. Особенно речь идёт об их незащищённости перед ракетами России и Северной Кореи, сказано в материале газеты Military Watch Magazine (MWM).

Издание подчёркивает, что комплекс "Кинжал" может легко подавлять новые западные средства ПВО большой дальности — и это является тревожным сигналом для США. Дело в том, что большинство американских военных баз в тихоокеанском регионе защищают именно ЗРК Patriot. А ракеты, схожие с российским "Кинжалом", есть на вооружении у Северной Кореи. Это говорит о том, что в случае конфликта Пхеньян сможет без усилий прорвать ПВО Штатов.