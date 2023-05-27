"Плохие новости для Байдена": Удар "Кинжала" по Patriot в Киеве показал уязвимость США
MWM: Удар "Кинжала" по Patriot в Киеве вскрыл уязвимость США в Тихом океане
Поражение американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot ракетным комплексом "Кинжал" в Киеве вскрыло уязвимость позиций США в Тихом океане. Особенно речь идёт об их незащищённости перед ракетами России и Северной Кореи, сказано в материале газеты Military Watch Magazine (MWM).
Издание подчёркивает, что комплекс "Кинжал" может легко подавлять новые западные средства ПВО большой дальности — и это является тревожным сигналом для США. Дело в том, что большинство американских военных баз в тихоокеанском регионе защищают именно ЗРК Patriot. А ракеты, схожие с российским "Кинжалом", есть на вооружении у Северной Кореи. Это говорит о том, что в случае конфликта Пхеньян сможет без усилий прорвать ПВО Штатов.
"Успех системы "Кинжал" <…> говорит о том, что похожие разработки Северной Кореи могут иметь жизненно важное асимметричное значение для сдерживания и противодействия наступлению США", — говорится в статье.
Напомним, в ночь на 16 мая ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" российские военные поразили американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве. После этого в Кремле напомнили об уникальности наших снарядов. Кстати, уточнялось, что операция прошла успешно благодаря "воздушной засаде". Суть манёвра заключается в растрачивании противником всего боезапаса на отражение атак и последующем поражении.