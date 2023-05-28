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Опубликовано 28 мая 2023, 11:18

Три ракеты Storm Shadow и шесть снарядов HIMARS сбиты за сутки

МО РФ: Средства ПВО перехватили три ракеты Storm Shadow и шесть снарядов HIMARS

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки перехватили три ракеты Storm Shadow и шесть реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Cредствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", — сказал Конашенков на брифинге.

Также, по словам представителя Минобороны, уничтожены четыре БПЛА ВСУ в районах населённых пунктов Копани (Запорожская область), Славное (ДНР) и Жовтневое (Харьковская область).

Нанесён удар по пункту с иностранными наёмниками под Харьковом
Нанесён удар по пункту с иностранными наёмниками под Харьковом

Ранее под Херсоном ВС РФ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ. В результате удара артиллерии группировки "Днепр" было поражено до семи украинских военных.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Никонов
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