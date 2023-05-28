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Регион
Опубликовано 28 мая 2023, 07:09

Под Херсоном уничтожен наблюдательный пункт ВСУ

ВС РФ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Херсонском направлении

Артиллерия группировки ВС РФ "Днепр" уничтожила наблюдательный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона. Под удар попало до семи украинских военных.

"На Херсонском направлении в районе населённого пункта Червоный Маяк артиллерией группировки "Днепр" был уничтожен наблюдательный пункт киевских боевиков. В итоге было поражено до семи военных ВСУ", — сказал представитель экстренных служб Херсонской области.

ВСУ за сутки потеряли более 260 военных на самом смертоносном участке фронта
ВСУ за сутки потеряли более 260 военных на самом смертоносном участке фронта

Ранее ВС РФ уничтожили два украинских склада боеприпасов в ДНР и Запорожье. Также в Минобороны сообщили, что российские системы ПВО перехватили две ракеты Storm Shadow, 19 снарядов РСЗО HIMARS и две ракеты HARM.

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VK / Минобороны РФ

Никита Никонов
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