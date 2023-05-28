Под Херсоном уничтожен наблюдательный пункт ВСУ
ВС РФ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Херсонском направлении
Артиллерия группировки ВС РФ "Днепр" уничтожила наблюдательный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона. Под удар попало до семи украинских военных.
"На Херсонском направлении в районе населённого пункта Червоный Маяк артиллерией группировки "Днепр" был уничтожен наблюдательный пункт киевских боевиков. В итоге было поражено до семи военных ВСУ", — сказал представитель экстренных служб Херсонской области.
Ранее ВС РФ уничтожили два украинских склада боеприпасов в ДНР и Запорожье. Также в Минобороны сообщили, что российские системы ПВО перехватили две ракеты Storm Shadow, 19 снарядов РСЗО HIMARS и две ракеты HARM.
VK / Минобороны РФ