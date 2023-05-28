Под Херсоном уничтожен наблюдательный пункт ВСУ

Артиллерия группировки ВС РФ "Днепр" уничтожила наблюдательный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона. Под удар попало до семи украинских военных.