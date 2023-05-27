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Опубликовано 27 мая 2023, 12:26

Российская ПВО за сутки перехватила две ракеты Storm Shadow

Российские системы ПВО перехватили две ракеты Storm Shadow, 19 снарядов РСЗО HIMARS и две ракеты HARM. Об этом в ходе очередного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, девятнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM", сказал он.

За прошедшие сутки было сбито 12 украинских беспилотников в районах населённых пунктов Затишное, Кременная, Червонопоповка в ЛНР, Кременец и Ясное в ДНР, а также Пологи и Ремовка в Запорожской области.

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Также в Минобороны отчитались о пресечении попытки прорыва диверсионно-разведывательной группы ВСУ на Александро-Калиновском направлении. Помимо этого, на Лисичанском направлении был нанесён ракетно-бомбовый удар по пункту временной дислокации одной из бригад ВСУ.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Константинов
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