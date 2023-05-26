Стало известно, сколько бойцов ВСУ потеряли под Донецком за сутки

Российские войска за прошедшие сутки уничтожили до 190 украинских военнослужащих на Донецком направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, активных действий подразделений и огня артиллерии Южной группировки войск в течение суток уничтожено до 190 украинских военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.

Также при выполнении задач СВО на этом же направлении были уничтожены две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубица Д-30. Кроме того, в районе села Верхнекаменское в ДНР нашим бойцам удалось разгромить склад боеприпасов 54-й мехбригады ВСУ.

