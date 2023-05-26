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26 мая, 12:05

Стало известно, сколько бойцов ВСУ потеряли под Донецком за сутки

Конашенков: До 190 бойцов ВСУ уничтожено за сутки на Донецком направлении

Российские войска за прошедшие сутки уничтожили до 190 украинских военнослужащих на Донецком направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, активных действий подразделений и огня артиллерии Южной группировки войск в течение суток уничтожено до 190 украинских военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.

Также при выполнении задач СВО на этом же направлении были уничтожены две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубица Д-30. Кроме того, в районе села Верхнекаменское в ДНР нашим бойцам удалось разгромить склад боеприпасов 54-й мехбригады ВСУ.

Стало известно число иностранных наёмников в ВСУ

Стало известно число иностранных наёмников в ВСУ

Ранее Лайф сообщал, что ВСУ усиленно обстреляли Донецк в девятую годовщину первого авиаудара по городу. Как уточнил врио главы ДНР Денис Пушилин, украинские войска утром 26 мая дважды ударили по Калининскому району из РСЗО HIMARS. Погибла молодая женщина.

Обложка ©

VК / Минобороны России

Наталья Исакова
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