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Регион
Опубликовано 26 мая 2023, 12:05
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Стало известно, сколько бойцов ВСУ потеряли под Донецком за сутки

Конашенков: До 190 бойцов ВСУ уничтожено за сутки на Донецком направлении

Российские войска за прошедшие сутки уничтожили до 190 украинских военнослужащих на Донецком направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, активных действий подразделений и огня артиллерии Южной группировки войск в течение суток уничтожено до 190 украинских военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.

Также при выполнении задач СВО на этом же направлении были уничтожены две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубица Д-30. Кроме того, в районе села Верхнекаменское в ДНР нашим бойцам удалось разгромить склад боеприпасов 54-й мехбригады ВСУ.

Стало известно число иностранных наёмников в ВСУ
Стало известно число иностранных наёмников в ВСУ

Ранее Лайф сообщал, что ВСУ усиленно обстреляли Донецк в девятую годовщину первого авиаудара по городу. Как уточнил врио главы ДНР Денис Пушилин, украинские войска утром 26 мая дважды ударили по Калининскому району из РСЗО HIMARS. Погибла молодая женщина.

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VК / Минобороны России

Наталья Исакова
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