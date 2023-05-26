Стало известно число иностранных наёмников в ВСУ
СК: Более двух тысяч наёмников участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ
В боевых действиях на Украине на стороне Киева участвуют более двух тысяч иностранных наёмников из 71 страны. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Как уточнили в ведомстве, следователи получили информацию о наёмниках от российских спецслужб.
"Следствие установило данные на иностранцев, прибывших на Украину в качестве наёмников, в том числе 366 граждан Грузии, 234 — США, 233 — Великобритании, 185 — Сирии, 70 — Канады и ряда других стран", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал, что на правом берегу Днепра в Херсонской области сейчас находится около 500 иностранных наёмников. Среди них — граждане Польши, Великобритании.
t.me / V_Zelenskiy_official