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Регион
Опубликовано 26 мая 2023, 08:17
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Стало известно число иностранных наёмников в ВСУ

СК: Более двух тысяч наёмников участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ

В боевых действиях на Украине на стороне Киева участвуют более двух тысяч иностранных наёмников из 71 страны. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Как уточнили в ведомстве, следователи получили информацию о наёмниках от российских спецслужб.

"Следствие установило данные на иностранцев, прибывших на Украину в качестве наёмников, в том числе 366 граждан Грузии, 234 — США, 233 — Великобритании, 185 — Сирии, 70 — Канады и ряда других стран", — говорится в сообщении.

В Киеве шведский наёмник найден мёртвым
В Киеве шведский наёмник найден мёртвым

Ранее Лайф писал, что на правом берегу Днепра в Херсонской области сейчас находится около 500 иностранных наёмников. Среди них — граждане Польши, Великобритании.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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