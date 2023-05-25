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Опубликовано 25 мая 2023, 19:31
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В Киеве шведский наёмник найден мёртвым

Aftonbladet: В Киеве нашли мёртвым наёмника из Швеции, воевавшего за Украину

Даниэль Нюстрём. Фото © NSD

Даниэль Нюстрём. Фото © NSD

В Киеве обнаружили мёртвым 36-летнего подданного Швеции Даниэля Нюстрёма, который год назад отправился воевать на стороне Украины. Об этом пишет Aftonbladet. Родственники заявили, что за это время мужчина стал контрактником и планировал приехать на родину в отпуск.

Шведские правоохранители уточняют, что Нюстрём был найден в кровати в своей киевской квартире без признаков жизни. Причина смерти не раскрывается. По данным Aftonbladet, Нюстрём принимал участие в боях за Херсон и в Донбассе.

Раскрыто число иностранных наёмников, находящихся на Херсонском направлении
Раскрыто число иностранных наёмников, находящихся на Херсонском направлении

Ранее Лайф писал, что два канадских наёмника из Иностранного легиона были убиты под Артёмовском. За несколько дней до смерти один из них жаловался на тяжёлое положение украинских военных.

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Никита Осипов
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