В Киеве шведский наёмник найден мёртвым
Aftonbladet: В Киеве нашли мёртвым наёмника из Швеции, воевавшего за Украину
Даниэль Нюстрём. Фото © NSD
В Киеве обнаружили мёртвым 36-летнего подданного Швеции Даниэля Нюстрёма, который год назад отправился воевать на стороне Украины. Об этом пишет Aftonbladet. Родственники заявили, что за это время мужчина стал контрактником и планировал приехать на родину в отпуск.
Шведские правоохранители уточняют, что Нюстрём был найден в кровати в своей киевской квартире без признаков жизни. Причина смерти не раскрывается. По данным Aftonbladet, Нюстрём принимал участие в боях за Херсон и в Донбассе.
Ранее Лайф писал, что два канадских наёмника из Иностранного легиона были убиты под Артёмовском. За несколько дней до смерти один из них жаловался на тяжёлое положение украинских военных.