В Киеве шведский наёмник найден мёртвым

В Киеве обнаружили мёртвым 36-летнего подданного Швеции Даниэля Нюстрёма, который год назад отправился воевать на стороне Украины. Об этом пишет Aftonbladet. Родственники заявили, что за это время мужчина стал контрактником и планировал приехать на родину в отпуск.

Шведские правоохранители уточняют, что Нюстрём был найден в кровати в своей киевской квартире без признаков жизни. Причина смерти не раскрывается. По данным Aftonbladet, Нюстрём принимал участие в боях за Херсон и в Донбассе.