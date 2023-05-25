Раскрыто число иностранных наёмников, находящихся на Херсонском направлении

В данный момент на правом берегу Днепра в Херсонской области находится около 500 иностранных наёмников. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источники.

По словам источника, в число наёмников входят граждане Польши, Великобритании, а также бойцы из "Кавказского" и "Грузинского" легионов, а также из батальона имени Шейха Мансура.

"Так, в Херсоне на данный момент находится до 100 наёмников, в Чернобаевке — 100, и 300 иностранных боевиков разместились в прибрежных сёлах Качкаровка, Саблуковка, Дудчаны", — сообщил собеседник.

Дислоцируются наёмники группами по десять человек, а размещаются в частных домах, конфискованных у жителей Херсонщины, добавил он.