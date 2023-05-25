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25 мая, 02:58

Раскрыто число иностранных наёмников, находящихся на Херсонском направлении

"РИА Новости": Число иностранных наемников на Херсонском направлении выросло до 500

В данный момент на правом берегу Днепра в Херсонской области находятся около 500 иностранных наёмников. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источники.

По словам источника, в число наёмников входят граждане Польши, Великобритании, а также бойцы из "Кавказского" и "Грузинского" легионов, а также из батальона имени Шейха Мансура.

"Так, в Херсоне на данный момент находятся до 100 наёмников, в Чернобаевке – 100, и 300 иностранных боевиков разместились в прибрежных селах Качкаровка, Саблуковка, Дудчаны", — сообщил собеседник.

Дислоцируются наёмники группами по десять человек, а размещаются в частных домах, конфискованных у жителей Херсонщины, добавил он.

Два канадских наёмника из Иностранного легиона погибли под Артёмовском

Два канадских наёмника из Иностранного легиона погибли под Артёмовском

Ранее Лайф писал, что российские военные ликвидировали до 360 бойцов ВСУ и наёмников на Донецком направлении. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также была уничтожена техника противника: четыре БТР, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, британская гаубица L-119 и САУ "Гвоздика".

Обложка ©

unsplash

Оксана Попова
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