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Опубликовано 25 мая 2023, 02:58

Раскрыто число иностранных наёмников, находящихся на Херсонском направлении

"РИА Новости": Число иностранных наёмников на Херсонском направлении выросло до 500

В данный момент на правом берегу Днепра в Херсонской области находится около 500 иностранных наёмников. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источники.

По словам источника, в число наёмников входят граждане Польши, Великобритании, а также бойцы из "Кавказского" и "Грузинского" легионов, а также из батальона имени Шейха Мансура.

"Так, в Херсоне на данный момент находится до 100 наёмников, в Чернобаевке — 100, и 300 иностранных боевиков разместились в прибрежных сёлах Качкаровка, Саблуковка, Дудчаны", — сообщил собеседник.

Дислоцируются наёмники группами по десять человек, а размещаются в частных домах, конфискованных у жителей Херсонщины, добавил он.

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Два канадских наёмника из Иностранного легиона погибли под Артёмовском

Ранее Лайф писал, что российские военные ликвидировали до 360 бойцов ВСУ и наёмников на Донецком направлении. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также была уничтожена техника противника: четыре БТР, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, британская гаубица L-119 и САУ "Гвоздика".

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Unsplash

Оксана Попова
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