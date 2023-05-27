Российские военные сорвали прорыв диверсионно-штурмовой группы ВСУ
Минобороны: Российские военные сорвали прорыв диверсионно-штурмовой группы ВСУ
Диверсионно-штурмовая группа ВСУ провалила попытку прорыва через линию фронта на Александро-Калиновском направлении. Помешали им в этом артиллеристы и мотострелки российской Южной группировки. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.
"Мотострелковыми и артиллерийскими подразделениями группировки сорвана попытка прорыва через линию фронта украинской диверсионно-штурмовой группы на Александро-Калиновском направлении", — приводит его слова РИА "Новости".
Лётчиками группировки были нанесены ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации одной из бригад ВСУ на Лисичанском направлении, а также по скоплению техники, живой силы и складам боеприпасов в районе Торецка и Авдеевки, добавил он.
Ранее сообщалось, что авиация и артиллерия группировки войск "Центр" отразили атаки украинских войск, которые пытались вернуть утраченные позиции на Торском участке в ДНР и в районе Серебрянского лесничества в ЛНР.
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