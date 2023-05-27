Российские военные сорвали прорыв диверсионно-штурмовой группы ВСУ

Диверсионно-штурмовая группа ВСУ провалила попытку прорыва через линию фронта на Александро-Калиновском направлении. Помешали им в этом артиллеристы и мотострелки российской Южной группировки. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

"Мотострелковыми и артиллерийскими подразделениями группировки сорвана попытка прорыва через линию фронта украинской диверсионно-штурмовой группы на Александро-Калиновском направлении", — приводит его слова РИА "Новости".

Лётчиками группировки были нанесены ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации одной из бригад ВСУ на Лисичанском направлении, а также по скоплению техники, живой силы и складам боеприпасов в районе Торецка и Авдеевки, добавил он.