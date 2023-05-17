Что известно о секретных дронах-убийцах, которые может получить Киев Оглавление Когда Украина получит истребители Британские ЗРК для Украины Беспилотники Великобритании: MQ-9 Reaper, Elbit Hermes 450 Дроны-камикадзе на Украине Британия всё сильнее вовлекается в гонку поставок оружия Киеву, постепенно вытесняя США. Новый шаг Королевства после предоставления ракет Storm Shadow — передача БПЛА и ЗРК дальнего радиуса действия. 28752 28752 БПЛА MQ-9 Reaper. Обложка © Shutterstock

Киев возлагал большие надежды на Storm Shadow и применил их практически сразу по получении против мирного города. Однако сейчас ВСУ стремительно теряют эти ракеты. Теперь Британия, в надежде расширить "дальнобойную концепцию", намерена прислать Киеву ещё несколько "смертоносных новинок".

Когда Украина получит истребители

15 мая в ходе встречи Зеленского с премьером Великобритании Риши Сунаком затронули вопрос "о расширении возможностей Украины на земле и в небе". Речь шла о новых поставках наступательного оружия для ВСУ. По словам экспертов, сейчас Британия, будучи и так негласным "амбассадором поддержки Киева", выходит в авангард — не случайно все последние дни она в центре внимания.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (слева) и президент Украины Владимир Зеленский, Великобритания, 15 мая 2023 года. Фото © Getty Images / Carl Court

— Раммштайн был 10–11 мая, они там большой пакет боеприпасов согласовали. На повестке контрнаступление. США потихоньку выходят из игры — у них финансовый кризис намечается, "тихой сапой" они выйдут из финансирования этого конфликта. Сейчас Британия должна быть рулевым в этом процессе, я бы даже сказал — "смотрящим", — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Но расширять "возможности в небе" Киеву придётся без западных истребителей. Ни F-16, ни Eurofighter ВВС Украины не получат, хотя сам Риши Сунак подаёт информацию под соусом "Еврофайтеры — это не то, что нужно Украине". По словам военного эксперта Алексея Леонкова, ситуация может измениться, когда в Европе начнутся закупки F-35 и всё "старьё" вроде F-16 и Eurofighter станут "сбагривать" Украине. Но сейчас речь о том, что Киев уже получил и что точно получит в ближайшее время.

Британские ЗРК для Украины

Дальнобойные ракеты, которые были немыслимы ещё полгода назад, становятся привычной частью арсенала ВСУ. Storm Shadow применяют по Луганску, их сбивают ВС РФ (По состоянию на 16 мая, сбито 7 ракет. — Прим. Лайфа). По данным британской Telegraph, в ближайшее время Британия может принять решение по поставкам Киеву "сотен ЗРК и ударных беспилотников дальнего радиуса действия" (до 200 км).

— Думаю, Британия и Storm Shadow продолжит поставлять, и нового, точнее, "хорошо забытого старого" подкинет. По факту, они избавляются от своего наследия. Бездумно выполняя установку, скидывают это оружие Украине, — без разницы, работает оно или не работает, — отметил Леонков.

Storm Shadow. Фото © Wikipedia / Rept0n1x

Какие именно беспилотники и зенитно-ракетные комплексы может получить Киев? С ЗРК всё просто.

— Скорее всего, это ПЗРК Starstreak и ЗСУ Stormer HVM. Британцы их уже передавали, и сейчас ничего другого у них нет. То есть они сейчас выгребают свои арсеналы в надежде на то, что их потом наполнят американским оружием, — отметил Леонков.

Военнослужащий Королевской артиллерии наводит ракетную систему Starstreak High Velocity Missile System. Фото © Getty Images / Lewis Whyld / PA Images

С БПЛА более интересная история.

Беспилотники Великобритании: MQ-9 Reaper, Elbit Hermes 450

По данным из открытых источников, на вооружении британской армии находится несколько десятков БПЛА MQ-9 Reaper и БПЛА Elbit Hermes 450 израильского производства, а также около пятидесяти БПЛА Thales Watchkeeper, около двадцати БПЛА T-HAWK, почти три сотни БПЛА Lockheed Martin Desert Hawk, около трёхсот RQ-11 Raven и Black Hornet.

К разведывательно-ударным БПЛА относятся MQ-9 Reaper и Elbit Hermes. MQ-9 Reaper Британия вряд ли передаст, тем более после инцидента с падением американского "Жнеца" и связанной с этим потенциальной утечкой секретов.

БПЛА MQ-9 Reaper. Фото © Flickr / Airman Magazine

Под описание "ударный беспилотник с радиусом действия в 200 км" условно подходит израильский БПЛА Elbit Hermes 450, который есть у Британии. Тем более что, по некоторым данным, они планировали его списать. Но официально нигде о передаче Elbit Hermes 450 не говорится. Примечательно, что в 2011-м компания Elbit Hermes судилась с Грузией, которой по контракту поставила 40 БПЛА (а денег не досчиталась). Два были сбиты ВС РФ во время операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году.

Остаётся ещё один вариант — БПЛА Thales Watchkeeper WK450, использовавшийся Британией для патрулирования Ла-Манша. Он представляет собой вариант БПЛА Elbit Hermes 450, но с сугубо разведывательной функцией, то есть нести боеприпасы он не может. Как показывает практика, переоснастить БПЛА-шпион под ударные функции не так уж сложно. Но, как показывают свежие данные, зачем изобретать велосипед, если можно обойтись более дешёвыми средствами.

Дроны-камикадзе на Украине

Президент Королевского авиационного общества Великобритании Грег Бэгвелл подчеркнул, что сейчас он и его коллеги придерживаются единой концепции, согласно которой Киев должен получить наступательное оружие, способное обеспечить перелом в конфликте. "Геймчейнджерами" (Game changer — меняющий правила игры. — Прим. Лайфа) обещали стать дальнобойные ракеты Storm Shadow, но ВС РФ быстро научились их сбивать, и число сбитых ракет не может вызвать у Киева прилив оптимизма. Возможно, что теперь эту роль попробуют возложить на новые дроны-камикадзе. Известно о них очень мало, и в данном уравнении это одна из переменных.

Есть предположение, что новые "секретные дроны", которые Британия передаст Киеву, разработаны под влиянием успеха российских "Гераней", впечатливших убойностью и дешевизной Киев и Запад.

— Они (секретные британские дроны) были быстро разработаны и адаптированы при значительно меньших затратах, чем другие. <...> Эффект их попадания будет сравним со взрывом артиллерийского снаряда, — отметили собеседники Telegraph.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (справа) и британский БПЛА. Фото © Getty Images / Kirsty Wigglesworth-WPA Pool

Всё, что известно на сегодняшний момент, — это то, что дрон-камикадзе разработан компанией QinetiQ по техзаданию Минобороны Британии. По словам Грега Бэгвелла, такие БПЛА способны преодолевать расстояние свыше 160 км.

— Они смогут наносить удары за пределы ограниченной дальности действия артиллерии, которой ВСУ располагали до сих пор, — подчеркнул президент Королевского авиационного общества Великобритании Грег Бэгвелл.

По некоторым данным, при создании этих БПЛА была использована технология 3D печати. Также "секретные дроны", предположительно, имеют систему радиоуправления и компоненты наподобие тех, что используются на спортивных авиамоделях. Что в действительности поставят Киеву под видом секретных беспилотников, пока неизвестно. По предварительной информации, эти дроны могут оказаться на Украине к середине июня.

Авторы Евгений Жуков