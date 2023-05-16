Российские системы ПВО перехватили семь крылатых ракет Storm Shadow, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow", — сказал он.

Также, добавил официальный представитель, были перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.