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Регион
Опубликовано 16 мая 2023, 09:52
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Российские системы ПВО перехватили семь крылатых ракет Storm Shadow

Российские системы ПВО перехватили семь крылатых ракет Storm Shadow, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow", сказал он.

Также, добавил официальный представитель, были перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

В чём опасность дальнобойных ракет Storm Shadow на Украине
В чём опасность дальнобойных ракет Storm Shadow на Украине

Напомним, вчера российской системой ПВО была сбита первая ракета Storm Shadow. Они были поставлены Великобританией на прошлой неделе и позволяют наносить удары вглубь новых регионов России.

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Wikipedia / Geoff Lee

Матвей Константинов
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